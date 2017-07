Budescu a luat foc cand a auzit ca Astra vrea ii blocheze transferul la Steaua. Mesajul transmis fostei echipe

Budescu e dezamagit de fosta sa echipa.

Astra incearca sa ii puna bete in roate lui Budescu. Acesta a semnat cu Steaua si a debutat deja in amicale in tricoul noii echipe, insa Astra ii face probleme.

Fosta echipa refuza semnarea actelor finale pentru a evita plata taxei de solidaritate in valoare de 35 000 de euro. Clubul din Giurgiu nu vrea sa renunte la procentul de 5% pe care il prevede regulamentul in cazul transferurilor directe. Sefii Astrei sustin ca trecerea lui Budescu la Steaua s-a facut din postura de jucator liber de contract dupa achitarea clauzei de reziliere. Taxa de solidaritate se imparte intre fostele cluburi ale jucatorului transferat.

Becali n-are nicio emotie si ii linisteste pe fani. Totul va fi solutionat la Comisii. "Este doar o formalitate", spune Becali.

Budescu nu a avut insa cuvinte prea placute la adresa fostei sale echipe. Acesta este extrem de dezamagit de cum procedeaza Astra, avand in vedere ca a salvat clubul in urma cu un an si jumatate, cand a plecat in China pe 1 milion de euro cand echipa era in pragul falimentului.

"Nu ma asteptam ca Astra sa faca asa ceva. Probabil asta e multumire pentru ce am facut eu la Astra acolo si cat i-am ajutat, le-am adus si niste bani din cate stiu eu dar e treaba lor, probabil o sa o rezolve, nu au ce face. La Astra nu mai am cum sa ma intorc oricum, nu stiu ce au de gand", a spus Budescu pentru Sport.ro