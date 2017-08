BOMBA de ultima ora! Radoi si Olaroiu, PATRONI in Liga 1?! Ce club vor sa cumpere si prima reactie a lui Becali

Mirel Radoi e interesat sa revina in fotbal dupa modelul lui Hagi la Viitorul!

Radoi a intrat in discutii pentru preluarea lui Juventus Bucuresti! Patronul actual al clubului, Ionel Ciuclea, a confirmat informatia si spune ca e gata sa cedeze Juventus.

"Mirel este un apropiat al clubului Juventus. A fost in curtea noastra de foarte multe ori. Am avut unele discutii cu Radoi despre subiectul asta. M-a intrebat una, alta despre club si despre centrul meu de juniori. Sunt gata sa fac tranzactia cu el in 30 de minute daca vine si imi pune pe masa o oferta concreta. Cred ca in spatele lui Mirel sunt si alti oameni cu bani si de valoare, iar unul dintre ei cred ca este chiar Cosmin Olaroiu. Acestor oameni le-as da clubul cu mare incredere deoarece se pricep la fotbal si nu si-ar bate joc de cei 300 de copii pe care ii am acum la centrul de juniori", a spus Ciuclea pentru Fanatik.

Sursa citata sustine ca Ciuclea cere 1,5 milioane de euro pentru a ceda clubul, cu 300 000 peste oferta initiala a lui Radoi.

"Oli cred ca are 20 de milioane, Mirel 6-7. Se pot inhama la un club de fotbal. Trebuie sa tina cont de un lucru. Daca n-au rezultate, in 5-6 ani se curata. Tot ce au castigat, pierd in fotbal. Lui Mirel nu i-as da niciun sfat ca e obraznic si cine stie ce mai spune. Lui Oli i-as zice sa-si vada de treaba lui. Nu vreau sa discut de Mirel. El a dat niste declaratii ca nu-l recunosc. Treaba lui, cand o sa-si revina o sa vorbesc si despre el si cu el. Crede el Olaroiu ca daca stie fotbal face si drege? Eu stiu altfel: la fotbal ca sa poti sa fii acolo, in prima linie, treuie sa cheltuiesti vreo 3 milioane pe an din buzunarul tau. In Europa e foarte greu sa razbesti. In 6-7 ani, se duc banii lui Olaroiu. Oli e baiat destept, nu cred ca risca", a comentat Gigi Becali la Sport.ro.