BOMBA: Astra a transferat un fost jucator al lui Liverpool, castigator al trofeului UEFA Champions League!

Astra a trait o adevarata furtuna in weekend. Sambata, Dani Coman l-a anuntat pe Ioan Nicuale ca isi da demisia. Duminica, Astra a transferat un jucator care se mandreste cu un trofeu UEFA Champions League in palmares.

Astra Giurgiu a ajuns la un acord cu atacantul francez Anthony Le Tallec, un nume cunoscut in fotbalul european, a carui cariera a cunoscut un declin in ultimii ani.

Le Tallec a ajuns in 2001 la Liverpool, dar nu a prins prea multe meciuri pe Anfield, asta desi a fost jucatorul englezilor timp de 7 ani.

Liverpool l-a imprumutat la diverse echipe din Franta (Le Havre, St Etienne, Sochaux, Le Mans), dar in 2005, la ultima mare performanta a clubului de pe Anfield, Anthony Le Tallec era in lotul lui Rafa Benitez in drumul spre trofeul UEFA Champions League.

Le Tallec a fost titular in sferturi, in mansa tur cu Juventus. Nu a prins lotul in finala de poveste cu Milan.

In ultimele doua sezoane, Anthony Le Tallec a jucat in Grecia, la Atromitos.

Le Tallec a semnat pe un sezon cu Astra Giurgiu, si va avea un salariu de 11.000 de euro pe luna.

17 meciuri a jucat Le Tallec pentru Liverpool

In perioada 2001-2007, Livepool l-a imprumutat pe Le Tallec la Le Havre, St Etienne, Suderland, Sochaux si Le Mans.

Le Mans l-a transferat in 2008, apoi Le Tallec a mai jucat la Auxerre, Valenciennes si Atromitos.