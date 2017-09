Boli, primele declaratii dupa ce a semnat cu CFR! De nu a ales sa mearga la Steaua

Boli a lasat Viitorul pentru CFR in ultima zi de transferuri.

Ivorianul Kevin Boli nu a ales acelasi drum precum colegii sai, Nedelcu, Benzar sau Coman. A semnat cu CFR, desi avea si el oferta de la Becali.

"Pentru mine este un pas bun, sunt sigur de asta si sunt increzator si de aceea am fost de acord sa fiu aici. CFR este un club foarte bun, cu ambitii mari, jucatori foarte buni, un antrenor foarte bun asa ca am decis sa vin aici.

Este o oportunitate buna pentru mine si cred ca este cea mai buna decizie. Dan Petrescu a fost un fundas foarte bun si cred ca am foarte multe de invatat de la el. Am auzit ca este un antrenor foarte bun si sunt foarte incantat sa joc la aceasta echipa”, a spus Boli.

"Nu va fi usor sa fiu titular, sunt multi jucatori buni, dar de asta ne place fotbalul. Trebuie sa luptam pentru locul nostru si doar asa poti sa fi mai bun".



"Nu este vorba despre un accept sau un refuz. E mult mai diferit. Acum sunt la CFR si nu trebuie sa vorbim de Steaua. A fost si decizia mea si decizia clubului. CFR a facut o oferta, eu am discutat cu clubul si am fost de acord. Sunt aici si cred ca este bine pentru toata lumea”, povesteste fundasul care a mai jucat pentru Sedan si Mouscron, inainte sa ajunga in Romania, la Viitorul.