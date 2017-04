Blat la Astra - Viitorul? Ce raspuns a dat Gigi Becali

Contra si Danciulescu n-au vazut nimic suspect la Astra - Viitorul. Dinamovistii cred ca Hagi e lovit pe nedrept de acuzatii.

"Refuz sa cred ca in 2017 se poate intampla un asemenea lucru. nu mi s-a parut nimic iesit din comun. Viitorul a fost liderul dupa terminarea campionatului, e in continuare lider in play-off pentru ca merita, nu pentru ca se intampla lucrurio necurate. Hagi face o treaba extraordinara la viitorul, incercam sa-i luam din merite si asta nu e bine", a spus Contra, completat de Danciulescu: "Am vazut meciul, nu cred ca se poate spune ca a fost ceva suspect!"



Patronul Stelei, Gigi Becali, ii ia si el apararea lui Hagi: "Bag mana-n foc, nu se poate intampla asa ceva. Mai ales la Hagi!"