Bizonul, pus la SLABIT dupa ce s-a ingrasat in vacanta! Dica a condus primul antrenament la Steaua! VIDEO

Stelistii ii dau drumul lui Boldrin, dupa ce l-au adus pe Budescu. 2 milioane de dolari ofera arabii, dar Boldrin vrea sa se transfere in Turcia. Dica a condus primul antrenament.



Stelistii si-au trimis autocarul inainte in Slovacia. Acolo face Dica primul cantonament.

Stelistii au un singur portar, pe pustiul Toma Niga, venit de la Suceava si doi antrenori de portari - Cernea si Popa.

Nita si Stancioiu sunt inca in vacanta.

Pentru Morais si Larie a fost primul antrenament alaturi de stelisti. Dica il pune la slabit pe Bizon. S-a intors cu kilograme in plus din vacanta.