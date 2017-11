Bijuteria REFUZA Steaua! Pustiul DINAMITA din Liga 1 pe care a pus ochii si Chelsea

Becali a anuntat deja ca-l doreste in echipa, dar are concurenta serioasa pentru pustiul de 18 ani!

Alex Matan, una dintre noile bijuterii de la Viitorul, nu vrea sa urmeze traseul pe care l-au avut fostii sai colegi Benzar, Coman, Nedelcu sau Tanase, plecati la Steaua. Mijlocasul ofensiv isi doreste sa joace in Spania sau Anglia.

"Tinta mea e sa joc cat mai mult, nu ma gandesc la un transfer la Steaua. Oricum, eu vreau sa ajung in strainatate, intr-un campionat puternic. Asta imi doresc! Mi-ar placea sa joc in Spania, mai ales ca idolul meu e Messi. Cea mai tare competitie din lume este in Anglia, totusi. Dupa un turneu international, Cupa Stelelor Estului, s-a spus ca ma urmareste si Chelsea. Nu stiu cat de adevarat a fost, chiar mi-era greu sa cred, desi in aceeasi perioada se vorbea de Cristi Manea ca e dorit acolo. M-au tachinat toti colegii", a spus Matan in Gazeta Sporturilor.

Matan spune ca principalele sale calitati sunt capacitatea de efort si driblingul: "Nu cred ca sunt multi decari care sa alerge atat. Cu driblingul pot face diferenta. Pot sa joc si optar, pentru ca sunt mai mult un pasator, dar imi place si decar. Si domnul Hagi mi-a spus sa nu mai cobor atat, de aceea am si inceput sa dau goluri!"