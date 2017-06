"Becali venea in vestiar si ne arata cum sa driblam!" Radoi, dezvaluiri de la Steaua. Prin ce trecea Dica

Mirel Radoi dezvaluie cum era atmosfera la Steaua cand era el capitanul echipei.

Radoi a plecat de la Steaua dupa o tentativa esuata de a antrena echipa suparat pe Gigi Becali. Radoi a acuzat lipsa de transferuri si vanzarea vedetelor echipei. Mai mult, Radoi l-a sfatuit pe Dica sa nu vina in aceasta vara in locul lui Reghecampf, insa fostul sau coleg a acceptat. Spre deosebire de Radoi, Dica a primit jucatori importanti precum Junior Morais, Budescuu sau Teixeira.

Radoi isi aminteste ca Becali venea in vestiar si le arata jucatorilor cum sa dribleze in perioada in care era el jucator.

"Erau discutii cand patronul venea in vestiar si ne arata cum sa driblam, era amuzant. Revolte nu au fost niciodata. Noi am avut si norocul de a fi un grup foarte unit. Erau discutii la care participau doar jucatorii, fara staff-ul tehnic.

Dica era cel mai criticat si in public, si in vestiar, desi castigam 2-1, goluri marcate de el. Asa a fost obisnuit (n.r. Gigi Becali), sa puna presiune, ceea ce nu este rau la un club precum Steaua, unde se vrea performanta” – a spus Mirel Radoi, la Dolce Sport.

Radoi are incredere in fostul sau coleg.

”Eu cred ca Dica va reusi sa ia campionatul, dar sper ca mai intai el sa califice echipe in Europa League, daca nu in Champions League. Are un lot bun, liniste la echipa, prezenta lui Mihai Stoica langa el…in plus, in ultimii trei ani, a acumulat o experienta destul de mare.

A acumulat experienta si ca jucator, impartind vestiarul cu multi jucatori de calitate. Pentru el e un mare plus prezenta lui Meme. Una este cand ai o discutie unu contra unu si alta cand esti doi contra unu. Meme ii va lua partea lui Dica in discutiile cu patronul", a mai spus Mirel Radoi, la Dolce Sport.