Becali regreta ca nu l-a transferat anul trecut pe Budescu: "Luam sigur titlul! Isi arata CLASA!" Dezvaluire de ULTIMA ORA despre starea lui Alibec

Patronul Stelei, Gigi Becali, este incantat de forma aratata de Constantin Budescu in partidele amicale ale Stelei.

Gigi Becali a vorbit in direct la Sport.ro despre golgheterul Stelei din partidele amicale, Budescu, cel care a reusit 4 goluri in 3 partide.

"Incepe sa-si arate clasa pentru ca se pregateste foarte bine si ia in serios antrenamentele si de asta isi arata valoarea. A devenit foarte foarte serios. Puteam sa-l prima data cand a plecat la Astra dar mi-a spus ca nu e pregatit.



A doua oara cand a ramas iar liber de la Astra, am facut negocieri, atunci a fost in interesul lui sa nu vina pentru ca era o clauza in contractul cu Astra. Si a primit 150.000 de euro la semnatura si alti 350.000 la un viitor transfer.



Ar fi meritat sa-l transferam sezonul trecut, Steaua lua titlul fara probleme cu el" a declarat Gigi Becali la Sport.ro.

Patronul Stelei spune ca nu doreste sa-si impuna opinia legata de duelul dintre Alibec si Gnohere pentru postul de atacant central: "Acolo chiar nu ma bag deloc, acolo este treaba numai si numai a lui Dica dupa inspiratia si talentul lui de antrenor. Acolo el stie, nu ma bag"

Becali a dezvaluit si ca Alibec este apt de joc si nu va avea nicio problema in a evolua in startul noului sezon, atat in campionat, cat si in preliminariile Ligii: "Alibec e acum recuperat dar nu risca. El s-a antrenat fara niciun fel de probleme"