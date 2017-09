Becali, RECLAMAT de FRF la Comisia de Disciplina! Declaratia cu care l-a enervat pe Burleanu

Desi nu ocupa o functie oficiala la Steaua, Becali a fost reclamat de FRF la Comisia de Disciplina.

Patronul Stelei a criticat dur FRF dupa numirea lui Mircea Lucescu la nationala Turciei. "E rusinos ca Lucescu nu a fost ofertat de nationala Romaniei", a spus atunci Becali.



FRF s-a sesizat si l-a reclamat pe Becali la Comisia de Disciplina, iar cazul va fi judecat miercuri. Ramane de vazut in ce calitate va fi judecat Becali, avand in vedere ca patronul Stelei nu ocupa o functie oficiala in club. Steaua poate fi amendata pentru criticile aduse de Becali conducerii Federatiei.