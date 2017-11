Becali este contrazis dupa ce a anuntat un nou transfer: "Suma lor e prea mica! Suna telefonul in fiecare zi!"

Gigi Becali anuntat pretul oferit pe unul dintre cei mai bine cotati tineri jucatori din Romania.

Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu cei de la Botosani pentru transferul lui Morutan pentru 700.000 de euro, insa acestia ii cer patronului Stelei sa pluseze!

"700.000 de euro e o suma mica. Olimpiu a crescut, e un mare talent. Nu m-am inselat cand am declarat ca ii vad un viitor frumos. E adevarat ca e o suma fabuloasa pentru Romania, ne bucuram ca exista cluburi precum FCSB si CFR. Vom vedea ce se intampla in aceasta pauza de iarna, apoi vom mai analiza subiectul.



Nu ascundem ca suntem in discutii si ca e monitorizat, suna telefoanele in fiecare zi de la agenti din tot fotbalul european. Ii sta gandul la FC Botosani, e ascultator si am mare incredere ca va creste. Suntem onorati de interesul multor cluburi, nu ne ramane decat sa vedem, la finalul lui decembrie, cand vom analiza foarte bine oferta. M-as bucura sa ramana in Romania, ar mai avea nevoie. Mi-as dori sa faca saltul si la nationala U21, si la cea mare, dar mai are mult de lucru. La acest moment e foarte greu sa spun unde se va transfera Olimpiu" a spus Cornel Sfaiter pentru Prosport.