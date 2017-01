Becali: "Am inteles ca a semnat". Cine este fundasul elvetian gasit de Reghe: la 20 de ani juca in nationala

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Steaua l-a prezentat aseara pe Mihai Balasa, fundas in varsta de 22 de ani, care si-a pus semnatura pe un contract valabil pe 5 ani cu formatia ros-albastra.

Pe langa Balasa, oficialii stelei se pregatesc sa il intampine in cantonament si pe elvetianul Francois Affolter, despre care Becali a dezvaluit tot aseara: "Am inteles ca a semnat si el".

Affolter vine de la FC Lucerna (84 meciuri) si a mai jucat in cariera sa la Young Boys Berna (100 de meciuri), Werder Bremen (imprumutat - 13 meciuri). In varsta de 25 de ani, acesta are si 6 prezente in nationala Elvetiei, dintre care una la Jocurile Olimpice din 2012.

Un fost antrenor al lui Affolter l-a caracterizat pe acesta. Uli Forte, antrenorul lui FC Zurich, l-a pregatit la Young Boys.

"Este foarte rapid, un sprinter, si foarte tehnic. Cred ca poate juca la Steaua. Cred ca va fi un transfer bun daca Steaua il va cumpara", a spus antrenorul, citat de Dolce Sport.

Affolter a mai jucat pentru nationalele U18, U19 si U21 ale Elvetiei, bifand in total 22 de partide.