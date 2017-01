OFICIAL | Hagi i-a adus inlocuitor lui Razvan Marin, cu mai putin de 5% din banii incasati de la Standard

Gica Hagi a rezolvat un transfer pe care il discuta de mai multa vreme: a luat un mijlocas din Liga I.

Viitorul, liderul la zi al Ligii I, i-a gasit inlocuitor lui Razvan Marin, mijlocas plecat la Standard Liege in schimbul sumei de 2.4 milioane euro.

Hagi a batut palma cu Concordia Chiajna pentru un transfer imediat al lui Nelut Rosu, fotbalist cu care se intelesese deja in privinta unui contract.

Rosu a intrat in ultimele sase luni de contract la 1 ianuarie si si-a dat acordul pentru a ajunge la Viitorul din vara. Plecarea lui Razvan Marin l-a facut insa pe Hagi sa insiste pentru o mutare inca din aceasta iarna.

Hagi si Chiajna au batut palma pentru o suma de circa 75.000 euro.

"Am inteles ca il vom pierde pe Nelut (n.r Rosu) inca din aceasta iarna. Era un jucator important. Initial, trebuia sa plece in vara, dar am inteles ca pleaca de acum", a spus si Dan Alexa, antrenorul Chiajnei, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Hagi l-a mai luat in aceasta iarna si pe atacantul Vladut Morar, care a jucat in prima parte a sezonului la ASA Targu Mures.