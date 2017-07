Becali a platit in sfarsit banii catre FC Brasov! Clubul ramane INGROPAT insa in datorii uriase!

FC Brasov e aproape de faliment cu datorii de aproape 15 milioane de euro.

In asteptarea unei decizii de la tribunal, FC Brasov nici macar nu s-a mai inscris in campionat. Clubul are datorii de 15 milioane de euro, insa Becali a achitat in sfarsit prima de formare pentru Alex Chipciu, ca urmare a transferului la Anderlecht. Becali a platit 200.000 de euro din suma de 3,5 milioane de euro primita de la belgieni.



Din acesti bani, administratorul va plati datorii catre angajati si furnizori ai clubului brasovean.



Decizia tribunalului in privinta falimentului va fi data in septembrie.