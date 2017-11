Becali a marit oferta pentru Nemec! Slovacul poate deveni cel mai bine platit din Romania! Salariu URIAS

Gigi Becali a marit oferta pentru Nemec!

Becali vrea sa-l ia pe Adam Nemec de la Dinamo cu orice pret si a decis sa mareasca oferta de salariu pentru jucator. Becali i-a propus initial un salariu de 15.000 de euro pe luna si o prima de instalare de 100.000 de euro, insa acum a marit oferta la 25.000 de euro pe luna, dupa ezitarile atacantului slovac. In acest fel, Becali spera sa-l convinga pe Nemec sa renunte la ideea de a merge in strainatate, scrie Gazeta sporturilor.

Becali mentine oferta de 300.000 de euro pentru Dinamo, facuta in conditiile in care Dinamo il va pierde gratis in vara. Nemec a sosit gratis in Stefan cel Mare.

Daca semneaza, Nemec devine cel mai bine platit jucator din lot si chiar din Romania. Alibec si Budescu au contracte de 20.000 de euro pe luna.