Becali a facut oferta pentru un transfer imediat al lui Morais. Cati bani da pentru jucatorul care a semnat deja

Gigi Becali s-a inteles cu brazilianul Junior Morais si inca spera sa-i convinga si pe cei de la Astra sa-l lase inca de pe acum la Steaua. Daca sefii Astrei vor refuza, acesta va imbraca tricoul ros-albastru din vara, e sigur Becali, care spune ca giurgiuvenii se pot vedea pusi in situatia de a da explicatii intr-un dosar de inselaciune.

Becali s-a inteles cu Junior Morais pentru un transfer, insa nu a renuntat la ideea de a-l lua inca din luna ianuarie. Latifundiarul din Piepera a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre transferul in cauza.

Gigi Becali a spus ca este dispus sa plateasca acum 200.000 de euro pentru a-l transfera pe Morais. Astra vrea insa 500.000 euro.

Morais va ajunge oricum la Steaua din vara, iar Becali le transmite sefilor Astrei ca nu ii pot pune bete in roate fotbalistului.

"Morais a semnat cu Steaua, nu mint. Dar a semnat din vara. Ei (n.r cei de la Astra) zic ca nu, ca au o clauza. Dar il pun pe Morais sa le faca plangere penala pentru abuz de incredere si alte lucruri. Gata cu inselaciunea, ca nu mai suntem pe vremea lui Sechelariu.

Eu le dau si azi 200.000 de euro, ca sa mi-l dea de acum. Ei mi-au zis ca vor 500.000", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro