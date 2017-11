Becali a explodat in direct: "Cum sa-i lauzi, bai, Dica, dupa infrangere?! Marko a fost MORT, Teixeira MORT, Nedelcu MORT"

CSM Iasi 1-0 FCSB | Iesenii au obtinut prima victorie impotriva stelistilor de la promovarea in Liga I. Ionut Pantiru a fost eroul gazdelor. Gigi Becali a explodat la finalul partidei.

"N-are nicio legatura pauza competitionala cu infrangerea!

Jocul e bun cand castigi meciul! Jocul e bun cand ai mare ghinion si nu intra in poarta! Jocul e bun cand e mingea numai la tine si adversarul are o singura ocazie. Iasiul a avut mai multe ocazii!



Dica i-a felicitat pe jucatori, dar eu nu pot sa o fac!

Marko (n.r Marko Momcilovic) a fost din alt film, a fost mort, parca nu mai e Momcilovic ala pe care il stiu. Teixeira a fost si el mort pe dreapta, a pierdut toate mingiile.

Nu mai spun de Nedelcu! Dica nu trebuia sa-l puna sa joace dupa ce el a venit de la nationala!

Nu ai cum sa castigi un meci cand ai trei jucatori care sunt in afara jocului.



Trebuia sa-l scoata pe Teixeira si sa-l bage pe Man, trebuia sa-l scoata pe Nedelcu si sa-l bage pe Ovidiu Popescu si castiga meciul.



De-acum voi cere doua schimbari la pauza daca nu merge jocul, nu trebuia sa faca numai una.

Noi nu am dominat tot meciul. E adevarat ca am jucat bine, asta din cauza valorii jucatorului, dar... am avut trei jucatori in afara jocului, care trebuiau schimbati.

Marko se apucase sa dribleze pe acolo. N-a jucat, n-a urcat, n-a facut nimic!

Dica mi-a cerut parerea si i-am zis sa joace cu Andrei Vlad in poarta, ca sa aiba jucatorul U21 acolo, si sa forteze in atac altfel. De ce? Pentru ca eu am mai trait aceste lucruri si am suferit.



Lui Nedelcu i-am atras atentia! I-am zis sa nu mai greseasca. Am si platit 500.000 euro clauza pentru alea 20% procente!

Dica a zis ca a fost multumit de atitudine. Pai ce atitudine a vazut la Momcilovic, care nu a dat nicio centrare?! Ce atitudine la Teixeira, care a incurcat pe acolo?!

O sa-i cer lui Dica sa faca schimbare si in minutul 15 daca un jucator nu joaca! Eu nu m-am bagat peste el pana acum, dar de acum o sa ma impun!

Pai daca eram ca Negoita, se alegea praful! A bagat si el bani, dar el nu a fost mana de fier", a spus Gigi Becali la Digisport.