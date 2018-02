Balgradean, solutie de avarie? El a fost primul portar cautat de Steaua: "Nu vreau sa vorbesc, a cazut transferul!"

Cristi Balgradean a fost adus de Steaua in ultima zi a perioadei de mercato.

Steaua l-a transferat pe fostul dinamovist dupa ce tanarul Andrei Vlad a gafat in derby, insa portarul in varsta de 29 de ani nu a fost prima optiune a ros-albastrilor.

Alberto Cobrea, goalkeeper-ul de la Botosani, a fost prima alegere a Stelei, insa negocierile nu au putut fi finalizate in timp util.

"Azi (n.red. luni) a fost ceva din cate am inteles, dar daca am ajuns sa fiu curtat de FCSB, e doar datorita echipei la care evoluez. Daca nu era echipa asta, nu eram curtat de FCSB. Ii urez bafta lui Balgradean! Chiar nu vreau sa vorbesc despre transfer. Deja a cazut. Trebuie sa evoluez bine in urmatoarele 6 luni si cu siguranta o sa vina o oferta de la un club mare. Nu-mi fac probleme", a declarat Cobrea dupa meciul cu Viitorul.