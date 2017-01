"Balasa e luat!" Doua transferuri in 24 de ore la Steaua! Cine e fundasul care vine din Elvetia

Steaua l-a ratat pe Budescu, dar se intareste in linia de fund.

Reghecampf isi primeste in timp util cele doua intariri din linia defensiva. Este vorba despre Mihai Balasa, imprumutat de la AS Roma, dar si despre fundasul elvetian Francois Affolter, de la FC Luzern. Acesta isi negociaza rezilierea contractului cu echipa antrenata de Markus Babbel si va veni gratis. Potrivit Digi, Becali l-a convins pe jucator cu un salariu de 15.000 de euro pe luna si o prima de instalare de 70.000 de euro. Affolter e format la Young Boys, iar in 2012 a trecut pe la Werder Bremen.. El are si 5 selectii la nationala.

"Cred ca am luat 2 fundasi centrali. Ramane ca aceste cluburi sa se tina de cuvant. Ma refer la Balasa - 500.000, plus 15% dintr-un eventual transfer. Acum sa se faca actele. E definitiv, ei au vrut imprumut 200.000 pe 6 luni. O sa aiba clauza 5 milioane", a spus Becali.

Steaua il pierde in schimb pe Alin Tosca. Fundasul s-a inteles cu Betis Sevilla pentru transfer.