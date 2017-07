Azi intra si "dream team-ul" lui Dica in joc. Cum arata echipa cu Alibec, Budescu si Morais in teren

Steaua - Voluntari, azi de la 21:00

Craiova si Dinamo au debutat cu dreptul in actualul sezon, castigand partidele disputate in prima etapa. Oltenii au invins cu 2-0 acasa CSM Iasi, in timp ce echipa lui Contra s-a impus cu 3-0 pe terenul nou promovatei Juventus Bucuresti.

Astazi intra in joc si echipa lui Dica, Steaua facand cele mai spectaculoase transferuri din aceasta vara, prin aducerile lui Budescu, Morais si Teixeira de la Astra.

Dica se poate baza pe toata echipa, chiar daca Alibec si Enache nu sunt siguri ca pot intra in teren din primul minut. Cei doi vor fi inlocuiti fara probleme de Dica, Gnohere fiind unul dintre cei mai buni jucatori in amicale, iar pe dreapta in aparare fiind pregatit sa joace Pleasca, cel care a jucat acolo in finalul sezonului trecut.

Cum arata echipa lui Dica:

Nita - Enache/Pleasca, Balasa, Larie, Morais - Pintilii, Popescu - Man, Budescu, Tanase - Alibec/Gnohere