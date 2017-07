Gaz Metan a luat un jucator care a trecut pe la Porto si Blackburn! Ultima oara a jucat fotbal acum un an, in liga a 4-a din Germania

Gaz Metan a anuntat transferul lui Paulo Jorge Pereira, care s-a inteles cu echipa din Medias pentru un contract pe doi ani.

Crescut de Braga si Porto, mijlocasul de 24 de ani a fost sub contract cu Blackburn Rovers intre 2012 si 2015. In 2013 a fost imprumutat in Bulgaria, la Beroe, insa a prins doar un meci.

Ultimele date oferite de site-urile de specialitate il dau in 2016 la Erndtebruch, in liga a 4-a din Germania. In ultimul sezon, Paulo Jorge nu apare la nicio echipa.