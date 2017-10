AVIZ FAVORABIL pentru eliberarea conditionata a lui Borcea! Decizia nu este finala

Cristi Borcea poate fi eliberat conditionat dupa 3 ani si 7 luni de inchisoare.

Instanta Judecatoriei sectorul 4 a admis miercuri cererea de liberare conditionata a lui Cristi Borcea, care executa o pedeapsa cu inchisoarea de sase ani si patru luni in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia nu este definitiva.

"Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 429/2014 emis de Tribunalul Bucuresti in baza sentintei penale nr. 238/2012", se arata in decizia instantei.



Decizia poate fi contestata in termen de 3 zile de la comunicare.

In martie 2014, in dosarul ”Transferurilor de jucatori” au fost condamnati Ioan Becali si Cristian Borcea la câte sase ani si patru luni de inchisoare, Victor Becali la patru ani si opt luni de inchisoare, George Copos la trei ani si opt luni de inchisoare, Mihai Stoica la trei ani si sase luni de inchisoare, Gheorghe Popescu la trei ani, o luna si zece zile de inchisoare, iar Jean Padureanu si Gheorghe Netoiu la câte trei ani si patru luni de inchisoare.

Dintre cei opt oameni din fotbal mai sunt incarcerati Victor Becali si Cristian Borcea, ceilalti fiind eliberati conditionat.

Magistratii Tribunalului Ilfov au respins in 16 august cererea de liberare conditionata a fostului impresar de fotbal Victor Becali si au stabilit termen pentru o noua cerere de liberare in noiembrie 2017.