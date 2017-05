Astra, OUT din Europa?! Anuntul de ultima ora care poate aduce DEZASTRUL dupa Sumudica

Astra a terminat ultima in play-off, dar n-avea nicio emotie ca va rata Europa.

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00 Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Dupa ultimele declaratii ale sefilor de la Voluntari, situatia pozitiilor 'internationale' ale Romaniei s-ar putea schimba. Ilfovenii vor sa aplice in ultimul moment pentru licenta UEFA si sa joace in Europa League daca vor castiga cupa. Astfel, finala de pe 27 mai devine decisiva pentru Astra. Campioana din 2016 ar putea fi lovita de o criza financiara serioasa in cazul in care va ramane in afara Europei.

"Acum 3 ani jucam in liga a 3-a, acum jucam in finala Cupei Romaniei. Nu ne-am depus licenta pentru cupele europene, dar exista un paragraf in regulament care specifica faptul ca mai putem depune dosarul pentru a o lua. De luni vom depune dosarul pentru a primi dreptul de a juca in Europa. Nu am facut-o pana acum poate din neglijenta, poate si dintr-o lipsa de experienta din partea noastra. In proportie de 99% vom lua licenta pentru cupele europene", a explicat Leasa la Dolce Sport.