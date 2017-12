"Asta sunt, altu' mama nu mai face! I-am zis lui Becali de cand am venit". Reactia lui Budescu dupa ce a marcat din corner, desi Becali i-a interzis sa mai bata

Steaua 4-0 Juventus Bucuresti | Stelistii au facut o prima repriza slaba, dar au reusit sa castige in repriza secunda cu golurile lui Tanase (2), Gnohere si Budescu. Ultimul dintre acestia a marcat direct din corner.

"Am discutat putin la pauza, am zis ca trebuie sa schimbam ceva. Nici in prima repriza nu am jucat rau, dar nu am marcat. E bine ca am facut-o dupa pauza si am castigat.



Nu ne-a fost teama, am jucat bine, dar nu reuseam sa marcam. Apoi am dat gol si ne-am facut jocul mai usor.

Nu mai dadusem gol de cateva meciuri, e bine ca am inscris si am castigat acest meci.

Am exersat eu si Man fazele fixe la antrenamente. Dar ati vazut ca a executat si Coman astazi si a centrat pentru gol.

Daca ma afectau vorbele patronului, nu ma mai vedeati la corner. Probabil ca si domnul Becali a vorbit la cald.

Eu i-am spus cand am venit la Steaua pentru ce am venit. Asta sunt, mama nu mai face altul", a spus Budescu.

Fotbalistul stelist a spus ca urmeaza alte trei meciuri grele, dar si ca diferenta fata de CFR e destul de mare. Totusi, ros-albastrii spera sa se apropie cat mai mult pana la finalul anului.

"Mai avem trei meciuri grele, speram sa le castigam pe toate trei si sa terminam anul acolo sus.



E destul de mare diferenta fata de CFR, din pacate am facut cativa pasi gresiti, dar e bine ca am iesit din acea situatie delicata", a adaugat acesta.