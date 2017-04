Asta da surpriza! Marius Lacatus a explicat de ce ii spune "Steaua" echipei lui Gigi Becali :)

Marius Lacatus a vorbit la Sport.ro despre lupta la titlu din Liga I.

Marius Lacatus a vorbit despre lupta la titlu in Liga I, "o batalie foarte interesanta pe final de sezon", si a pronuntat numele "Steaua" atunci cand s-a referit la echipa lui Gigi Becali.

S-a amuzat si el de "eroare".

"Cred ca Viitorul, daca vrea sa isi pastreze sansele, trebuie sa castige acest joc. Daca nu il va castiga, cred ca sansele lor vor scadea foarte mult."

"Dinamo? In functie de rezultate. Daca va sti sa profite de un eventual rezultat care sa le convina in jocul dintre Steaua si Viitorul, sau daca va reusi o victorie impotriva celor de la FCSB, atunci sigur ca vor intra si ei in aceasta lupta pentru castigarea titlului. Dar cred ca le este destul de greu."

**E foarte interesant ca ati folosit si "Steaua" si "FCSB" in aceeasi fraza :)



"Le mai schimb, asa, sa nu se obisnuiasca lumea cu un singur nume."



**Ce simtiti cand vedeti Liga I si clasamentul fara "Steaua"?

"Sincer, nu prea stau eu sa ma uit la clasament si la cum este scris numele echipei care este pe primul loc sau pe al doilea."

"Important este ca avem parte de un playoff cu jocuri foarte atractive si cred ca sunt echipe care si-au meritat locul in acest playoff.", a spus Marius Lacatus la Ora exacta in sport.