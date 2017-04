Are 18 ani si costa 1 MILION de euro! Becali a pus ochii pe noul pusti senzatie din Liga I: "La vara negociem"

Becali s-a interesat de Olimpiu Morutan, pustiul de 18 ani titular la Botosani.

Dupa ce i-a luat pe Tanase sau Man, Becali a pus ochii pe alt tanar jucator de perspectiva din Romania. Morutan a explodat in acest sezon la Botosani, iar Steaua e gata sa-l transfere. Jucatorul are insa si un pret, mai ales ca e monitorizat atent si de PSV: 1 milion de euro!

"A fost discutie despre Morutan dar nu a fost o negociere cu Steaua. Ne-au intrebat de el. Morutan are un potential extraordinar, dar la momentul acesta nu este un subiect de interes pentru mine si nu discutam de vanzarea lui.

Daca va juca pana la finalul campionatului, da cateva goluri si va fi numarul 10 pe care il cautam noi, in vara poate fi o negociere. Daca ar fi sa plece afara este un pret, iar in tara doar Steaua poate sa dea bani. Nimeni nu mai da bani in Romania. Cine iti da un milion de euro pe un jucator de 18 ani? Steaua a mai cumparat jucatori tineri, l-au luat pe Denis Man de la Arad.

Ei au inceput sa vanda bine, au si un sistem de impresari buni, au conexiuni in afara iar unii jucatori vanduti au confirmat. Noi suntem constienti ca nu vom vinde niciodata jucatori la fel de bine ca Steaua. Este alta piata, alt nivel", a spus Valeriu Iftime, pentru btonline.ro.

Morutan este un alt jucator descoperit la Cupa Hagi Danone. Hagi chiar a incercat sa-l transfere in urma cu 6 ani de la U Cluj, insa nu a reusit.