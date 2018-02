ANUNT BOMBA AL LUI BECALI! Se gandeste sa se RETRAGA si INGHEATA transferurile! Decizia incredibila pe care a luat-o

Lazio 5-1 Steaua | Becali ia masuri radicale dupa infrangerea cu Lazio.

Patronul Stelei spune ca va renunta la transferuri si se gandeste chair sa renunte la investitiile in echipa!

"Vai de capul lor... unde suntem? Am vrut sa fac si eu ceva, ce sa fac? Vai de capul meu! Stii ce amarat sunt cand sunt neputincios? Nu-mi place deloc sa fiu batut. nu mai vreau sa vorbesc de fotbal. nu mai vreau sa vorbesc nimic de fotbal, la mine nu mai vedeti transferuri. Sa vedeti ca eu cumpar de 3 milioane sau de 2 mil si noi pierdem ca prostii? Nu mai vedeti! Uite, o sa vedeti! Va dau cuvantul meu ca nu mai vedeti ca eu cumpar jucatori. Ce sa spun? Daca mai spun, rade lumea de mine. Nu mai cred nimic. De aia, ce o fi, o fi. Las totul la voia intamplarii. Tac din gura, imi vad de treaba mea, nu mai vorbesc de fotbal si cu asta, basta.

O sa vedem cat mai stau si eu in fotbal ca poate ma retrag. fac pacate, ma cert cu lumea, poate-mi vad de treaba mea si il las pe Talpan si cu asta basta. 1000 de ganduri am, sa ma si retrag, tot! Nu mai vreau, nu mai, gata... nu cred ca mai are rost. Daca in doi ani pot sa fac bani, sa castig din fotbal, bine. Dar daca nu castig bani, gata. Nu mai pun prea mult suflet, nu ma mai cert cu nimeni. Daca nu, la revedere, tata! Si un euro sa fie in plus. Daca nu, i-o dau lui Talpan cu Lacatus si cu Iovan", a spus Becali la Digisport.