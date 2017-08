Anunt BOMBA: 3 echipe din Primera il vor pe ROBERTO CARLOS Ganea! Cu cine va negocia Hagi dupa meciul cu APOEL

Evolutiile lui Ganea din ultimul timp au atras atentia in Spania!

3 cluburi il vor pe fundasul stanga al campioanei! Espanyol si nou-promovatele Girona si Getafe vor trimite oferte pentru Ganea dupa meciul Viitorului cu APOEL, anunta sursele Sport.ro. Toate 3 se invart in jurul a 800 000 de euro! Espanyol Barcelona pare in acest moment cea mai buna varianta pentru marcatorul saptamanii in Champions League! Antrenata de Quique Sanchez Flores, Espanyol a terminat pe 8 in ultima editie din Primera si anunta ca vrea in Europa la anul.

Cristi Ganea, 25 de ani, a mai jucat in Spania pentru Mallorca si Santanyim. Fotbalistul a fost stabilit alaturi de familie in Insulele Baleare. In Romania, Ganea a trecut pe la ASA Tg. Mures, Craiova, Navodari si Brasov, inainte sa fie luat de Hagi la Viitorul.