Amorim si-a gasit echipa! Unde pleaca fotbalistul trimis de Becali sa joace in liga a treia, cu juniorii

Adus din postura de vedeta la Steaua, dupa prestatii excelente sub comanda lui Sumudica la Astra, brazilianul William De Amorim este o umbra a fotbalistului din urma cu doua sezoane.

William De Amorim (26 de ani) a fost transferat de Steaua in vara lui 2016, dupa mai bine de 6 ani petrecuti la Astra Giurgiu. Mijlocasul a fost titular in primul sau sezon in tricoul ros-albastru, dar a dezamagit, marcand doar doua goluri in Liga I.

In acest sezon, Amorim a facut curse intre prima si a doua echipa a Stelei, el jucand doar 7 meciuri in Liga I, dar imbracand si tricoul "FCSB II" in meciuri de liga a treia.

Trecut pe linie de rezerva, Amorim are sanse tot mai mari sa se desparta de echipa lui Nicolae Dica in iarna.

Mijlocasul de 26 de ani e dorit de Sumudica la Kayserispor, antrenorul cunoscandu-l foarte bine si fiind increzator in posibilitatea revitalizarii acestuia.

Pe de alta parte, presa poloneza anunta ca Amorim este dorit si de locul 4 din campionatul Poloniei, Jagiellonia Bialystok.



Jagiellonia este in acest moment la doar 2 puncte in spatele liderului Legia, dupa 21 de etape disputate.

In vara, Amorim a mai fost dorit sub forma de imprumut de APOEL, dar mutarea nu s-a concretizat.

In campionatul Poloniei mai joaca si Cornel Rapa, si el fost stelist. Acesta imbraca tricoul celor de la Pogon Szczecin, locul 16.