AMENZI mari la Steaua! 1000 de euro pentru fiecare kg in plus! Alibec, Gnohere si Tamas,vizati de noile reguli

Aflata pe locul 2 in Liga I, Steaua a schimbat Regulamentul de Ordine Interioara, iar fotbalistii vor fi mult mai drastic pentru abaterile disciplinare.

Noii sositi Alibec si Gnohere au primit o veste importanta la Steaua. Fieare kilogram in plus ii va costa 1000 de euro, noua amenda stabilita de conducerea ros-albastrilor. Ambii atacanti s-au confruntat cu probleme de greutate, iar acum au la dispozitie doua cantonamente in Antalya ca sa ajunga la greutatea optima. Sunt cele mai mari amnezi din ultimii ani de la Steaua, potrivit Gazetei Sporturilor. Reghe i-a cerutat dur pe jucatorii sai dupa infrangerea cu Dinamo din Cupa Ligii si le-a scurtat vacanta cu cateva zile. "Sa comentati cand o sa castigati cu cineva!", le-a raspuns antrenorul celor care au protestat.

Mai mult, jucatorii au aflat la inceput de an si cum vor fi amendati pentru abaterile disciplinare. Fumatul in incinta stadionului este amendata cu 5000 de euro, in timp ce prezenta la antrenament sau la meci sub influenta bauturilor alcoolice este sanctionata cu 10.000 de euro. Iesirea in oras dupa ora 00:00 cu 48 de ore inainte de meci costa 5000 de euro, iar absenta nemotivata de la un antrenament aduce micsorarea contractului cu 25%. Steaua nu accepta pariori in lot. Orice jucator prins la pariuri va avea contractul reziliat. Jignirea si calomnierea colegilor costa 100 de euro, lovirea mingii intre exercitii la antrenamente aduce o penalizare de 500 de euro, iar schimbul de tricouri fara permisiune aduce o sanctiune de 150 de euro.

Practicarea jocurilor de noroc in cantonament sau practicarea unor sporturi periculoase in timpul liber, precum ski, patinaj, fotbal in sala, aduc amenzi de 5000 de euro pentru jucatorii Stelei. Orice altercatie cu coechipierii sau antrenorii ii costa tot 5000 de euro pe jucatorii lui Reghe.