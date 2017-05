"Am semnat pe un an, am vorbit si de transferuri!" Prima declaratie a lui Dica dupa ce a preluat-o pe Steaua

Steaua s-a despartit azi de Reghecampf, dar a stat numai cateva ore fara antrenor. Dica a fost numit in locul sau.

Fostul atacant al Stelei Nicolae Dica va semna pe un sezon. Dica spune ca a pus la punct toate detaliile contractului la intalnirea pe care a avut-o cu Becali si Mihai Stoica. Cei trei au discutat si despre transferuri, dar si despre strategia pentru noul sezon.

Antrenorul Stelei spera sa obtina acordul FRF pentru a sta pe banca echipei, chiar daca nu are inca licenta PRO.

“Eu sper sa am o derogare, dar nu stiu sigur. Vom vedea in zilele urmatoare daca vom colabora cu un antrenor cu licenta PRO, sa vad la cine ma voi decide si daca trebuie neaparat sa iau aceasta hotarare. Pentru ca mi-as dori sa fiu eu principal si in acte. Am avut discutii cu cei de la federatie si astept acest lucru”, a declarat Dica.

Referitor la contractul pe care il are cu SCM Pitesti, Dica a spus ca mai are doua meciuri de disputat cu echipa din Liga a III-a si ca spera sa semneze cat mai repede intelegerea cu FCSB: “Sunt la cursuri pentru licenta pro, la anul in vara voi termina. Am vorbit la Pitesti, dar deocamdata nu am semnat. Ieri am avut o dicutie cu domnul Becali si cu MM in care ne-am inteles pentru ce va urma, pentru ca Reghe inca nu isi reziliase contractul cu Steaua. Steaua avea antrenor si nu puteam eu sa semnez. Eu mai am doua etape de jucat cu SCM Pitesti in Liga a III-a si in zilele urmatoare va trebui sa semnez. Este o trecere mare pentru mine, mai ales ca ajung, sper de fapt, ca nu am semnat deocamdata, la cea mai titrata echipa din Romania. Este un lucru pe care mi l-am dorit, eu cred ca orice antrenor din Romania si-ar dori acest lucru. Normal ca imi doream acest lucru pentru ca la Steaua am facut cele mai mari perfomante si era normal sa-mi doresc sa antrenez aceasta echipa”.

Nicolae Dica spune ca nu are nicio emotie sa colaboreze cu finantatorul FCSB, Gigi Becali. “Nu am nicio emotie sa lucrez cu domnul Becali, il cunosc foarte bine, stiu ce am vorbit ieri si nu cred ca se pune vreo problema. Am capacitatea sa gestionez acest lucru. Durata contractului va fi de un an pentru ca asa mi-am dorit si eu si domnul Becali. Si mi se pare normal. Daca voi demonstra ca am valoare de Steaua, daca vom avea rezultate bune, normal ca se va prelungi contractul anul viitor. Daca nu ma simteam pregatit, nu veneam la aceasta eechipa. Au fost niste discutii referitoare la anumiti jucatori, acum vom vedea daca pot veni acesti jucatori. Se vehiculeaza nume foarte mari pentru jucatorii din Romania. Nu se pune problema de buget la Steaua, s-au platit bani multi pe transferuri la Steaua si se vor plati in continuare”, a mai spus Dica.|

Antrenorul nu a dorit sa comenteze situatia referitoare la titlul de campioana pe care FCSB intentioneaza sa-l revendice la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

“Nu stiu, nu e problema mea, stiu ca e acel litigiu, dar nu sunt eu in masura sa discut, nu pot sa-mi dau cu parerea”, a spus Dica.