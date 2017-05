"Am clauza, pot sa plec oricand in Spania" Contra nu e convins ca isi va incheia contractul cu Dinamo

Cosmin Contra ofera noi detalii despre contractul cu Dinamo.

Contra poate sa plece de la Dinamo oricand, daca va primi o oferta din Spania. Antrenorul a antrenat-o deja pe Getafe, pe care a salvat-o de la retrogradare.



"Am avut o prima discuTie la inceperea play-off-ului, dar nu a fost nimic foarte serios, eram concentrat pe meciurile care urmau. Am discutat serios cu vreo trei saptamani inainte de terminarea campionatului.

Daca nu se respecta ceea ce am cerut, exita posibilitatea sa plec. De altfel, pot pleca daca voi avea o oferta din Spania sau din alt campionat puternic, am o clauza de eliberare. In fotbal se pot intampla multe. Deocamdata, gandul meu este aici, incep pregatirea echipei, facem programul, ne uitam dupa jucatori si incercam sa facem o echipa echilibrata.

Ceea ce pot sa spun este ca exista clauze in contract care specifica foarte clar posibilitatea ca eu sa plec, daca nu se indeplinesc anumite conditii" , a declarat Cosmin Contra la Dolce Sport.