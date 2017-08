"Am avut Steaua in mana, puteam castiga!" Reactia lui Stoican dupa ce a BLOCAT Steaua pe National Arena

Steaua 1-1 CSM Poli Iasi / Euforia noilor achizitii la Steaua a fost stopata de un egal pe propriul teren.

Flaviu Stoican si-a felicitat echipa dupa rezultatul surprinzator de pe National Arena, insa crede ca CSM Poli Iasi putea sa obtina chiar victoria.

"Inainte de meci spuneam ca m-as multumi si cu un punct. Insa dupa aspectul jocului puteam sa plecam cu toate cele trei puncte. Nu imi pica bine acest rezultat. Am primit un gol dintr-un penalty la o faza care nu anunta nimic. Am avut Steaua in mana pentru ca si la 1-1 am avut ocazii, Dan Spataru singur cu portarul. Si cu CFR am jucat bine, am pierdut, dar per total cred ca am aratat bine. E bun acest punct sa le dea incredere.



Eu trebuie sa fiu mai calm, mai asezat, indiferent de decizii. Si Steaua si CFR sunt echipe bune, au jucatori care pot face diferenta. E un campionat deschis, sper sa castige cei mai buni" a spus Flavius Stoican la Digi Sport.