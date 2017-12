"Am avut gol valabil, altfel era jocul daca se valida!" Niculescu a pus tunurile pe arbitru si pe unul dintre proprii jucatori: "Nu poti sa faci asa ceva!"

Dinamo 2-0 FC Voluntari / Claudiu Niculescu a negat existenta unui conflict intre el si Vasile Miriuta.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Claudiu Niculescu a pus tunurile pe arbitraj, dar si pe unul dintre jucatorii sai, Capatana, cel care a incercat o rabona la o ocazie mare a celor de la Voluntari si pe care l-a schimbat imediat.

"S-a decis meciul din 2 faze fixe, exact unde am spus ca sunt foarte periculosi. Nu cred ca am facut un meci rau deloc, am avut cate 2 ocazii mari in fiecare repriza, cred ca am avut si un gol valabil. Daca se valida acea reusita se schimba meciul.



S-a resimtit iesirea lui Lucian Sanmartean, e un jucator cu calitate exceptionala. Sper sa nu fie o accidentare grava. Sunt foarte suparat si imi gasesc greu cuvintele.



Trebuie sa fie vreo 10 camere doar pe linia portii, nu doar arbitraj video. Eu incerc sa nu comentez foarte mult arbitrajul. In aceasta seara nu ne-ar fi lasat foarte usor sa ne apropiem de poarta adversa. Dar nu din cauza arbitrajului am pierdut. Asta e, a trecut, astept ultima etapa cu Sepsi cand trebuie neaparat sa castigam.



Au sanse destul de mari de a ajunge in playoff. Am vorbit cu Vasile (Miriuta), nu am avut niciodata vreo problema cu el, a fost amplificat un conflict inexistent intre noi doi.



Da, m-a deranjat foarte tare pentru ca nu permit niciunui jucator, in momentul in care ai o ocazie foarte buna sa incerci asa ceva, e act de indisciplina din punctul meu de vedere. Schimbarile ne-au dat peste cap, aveam in minte altceva" a spus Claudiu Niculescu la Digi Sport.