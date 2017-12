Baluta a vorbit pentru prima data despre oferta de la Steaua! Ce spune despre transferul SOC al anului in Liga 1

Alex Baluta i-a transmis un mesaj clar lui Becali!

Atacantul de 24 de ani nu vrea sa joace la Steaua, indiferent de oferta facuta de Becali. Baluta este evaluat de patronul ros-albastrilor la doua milioane de euro, cu jumatate de milion sub pretentiile Craiovei.

"Stiu ca cei de acolo ma doresc, dar vreau sa raman la Craiova pana la vara. Apoi, mi-as dori un transfer in strainatate, acolo voi vedea ce pot cu adevarat", a spus Baluta, citat de Gazeta Sporturilor.

Alex si-a ales si un campionat in care ar vrea sa joace: "Mi-as dori sa ajung in Spania. Ma uit la fiecare meci disputat in La Liga, am multe de invatat."

Becali e sigur ca Baluta e singurul jucator din Liga 1 care poate veni direct titular la Steaua. "E foarte valoros, cred ca daca dau 2,5 milioane il iau. Impresarii lui spun ca vrea 250 000 de euro pe an, am si mesajele sa vi le arat. Dar impresarii mai vor si ei 150 000 de euro. Le-am spus ca sunt nebuni", a spus Becali.