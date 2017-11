Alibec revine pe banca, Budescu si Teixeira vor fi titular! Dica e nevoit sa faca schimbari la partida cu Astra! Cum poate arata echipa

Steaua are un meci extrem de dificil impotriva unei echipe care i-a pus mereu probleme in ultimii ani.

Pentru prima data in mandatul lui Nicolae Dica, Steaua a pierdut 2 partide consecutive - Poli Iasi si Viktoria Plzen au invins-o in ultima saptamana si pentru Steaua urmeaza o noua deplasare foarte dificila, la Giurgiu cu Astra.

Iar Nicolae Dica nu se va putea baza pe Dennis Man si Mihai Balasa, ambii fiind suspendati dupa ce au primit al 4-lea cartonas galben al sezonului in meciul de la Iasi. Daca Man nu era oricum sigur de locul de titular, Balasa a fost capitan la Plzen si a fost titular incontestabil in acest sezon - in locul sau prima sansa o are Larie.

Budescu, Pintilii sau Teixeira vor reveni in primul 11, la fel ca si Florin Nita, cel care a fost pe banca la partida din Cehia, locul sau fiind luat de pustiul Andrei Vlad.

Iata echipa probabila a Stelei la partida cu Astra:

Nita - Enache, Larie, Planici, Morais - Pintilii, Nedelcu - Tanase, Budescu, Teixeira - Gnohere.