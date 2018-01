Alibec e chemat din nou la echipa lui Sumudica: "S-ar adapta acolo, e un jucator foarte bun!"

Nu doar Sumudica, ci si fostii colegi de la Astra, Lung si Sapunaru il asteapta pe Alibec in Turcia! Lung a petrecut de anul nou, acasa la Craiova!

Alibec poate ajunge in Turcia doar daca stelistii accepta sa-l dea imprumut.



"Cred ca este un jucator foarte bun care s-ar putea adapta acolo! Trebuie lasat in pace, este un baiat cu suflet mare, este un copil bun!", spune Silviu Lung.



Ca si Alibec, Lung a ales sa petreaca in Romania de anul nou, alaturi de iubita lui. Turcii l-au rugat sa le aduca ciocolata de casa de la Craiova!