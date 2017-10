AliBACK! Veste mare pentru Dica inainte de meciul care o poate duce pe Steaua la un pas de primavara europeana! Ce se intampla cu Alibec

Schimbat la pauza derby-ului cu Dinamo, Denis Alibec isi pregateste revenirea.

Denis Alibec este din ce in ce mai aproape de revenirea pe gazon! Atacantul stelist a scapat de problemele la spate, insa are in continuare probleme din cauza pubalgiei, scrie Gazeta. Astfel, Alibec va fi menajat aproape sigur in partida pe care Steaua o va disputa vineri contra celor de la Voluntari.

Desi nu va juca in Liga 1, Alibec are toate sansele sa revina pe gazon pe 19 octombrie, in direct la ProTV, in partida din Israel contra celor de la Hapoel Beer Sheva! Steaua poate face un pas urias catre primavara europeana, avand 6 puncte dupa primele 2 partide.

Alibec a revenit la antrenamente saptamana aceasta, dar nu este 100%. In conditiile in care Gnohere este suspendat pentru partida cu Voluntari, Nicolae Dica va apela cel mai probabil la tripleta Man - Tanase - Coman, fara un atacant clasic.