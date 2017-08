Al 3-lea jucator de care se desparte Dinamo in doar 10 zile! Anuntul a fost facut astazi

Dupa Juan Albin si Busuladzici, Dinamo s-a mai despartit astazi de un jucator.

Dinamo s-a despartit astazi de Claudiu Bumba, acesta fiind al treilea jucator care isi reziliaza contractul intr-un interval de 10 zile, dupa Juan Albin si Azer Busuladzici.

Fost mijlocas la Hapoel Tel Aviv, Bumba a fost adus in februarie la Dinamo si a prins 15 meciuri in echipa lui Contra.

In acest sezon, Bumba a bifat patru partide in campionat, insa a fost in echipa de start doar de doua ori, in meciurile cu Gaz Metan si Viitorul.

Bumba a marcat doua goluri in tricoul lui Dinamo.