Aganovici si Golubovici si-au gasit echipa. Cu cine semneaza dupa ce isi reziliaza contractele cu Steaua

Cei doi jucatori vor juca tot in Liga I.

Aganovici si Golubovici, doi dintre jucatorii pe care Steaua i-a trecut pe linie moarta, s-au inteles cu CSM Iasi, anunta Dolce. Cei doi au batut palma cu Florin Prunea si mai ramane doar sa isi rezilieze contractele.

Pentru Golubovici este o revenire la Iasi, acesta fiind luat gratis de Steaua de la echipa moldoveana in vara, in timp ce pentru Aganovici este a patra echipa din Romania, dupa Brasov, Viitorul si Steaua.

Din lista de 8 jucatori "renegati" de Steaua in aceasta iarna, trei si-au gasit deja echipa, Bourceanu, Aganovici si Golubovici, in timp ce alti 5 au ramas in continuare fara echipa. Acestia sunt Mitrea, Dan Popescu, Chitosca, Enceanu si Vilceanu.