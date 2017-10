Afacerea ANULUI in Romania! Pleaca pe 10 milioane Alibec, vine Nemec de la Dinamo! Ultima oferta facuta de Becali

Becali e sigur ca-l poate aduce pe Nemec de la Dinamo. A facut o noua oferta pentru atacantul slovac.

Patronul Stelei lasa de inteles ca are acceptul rivalilor din Stefan cel Mare pentru a negocia cu Nemec. Becali a plusat la oferta facuta initial.

"I facut o oferta mai mare lui Nemec: prima de Liga Campionilor si de Europa League. Si i-am mai facut o propunere de 30.000 de euro la semnatura. Eu cred ca va accepta. Nu vreau sa spun daca am vorbit cu Dinamo. Zic doar ca nu fac de capul meu, dar nu vreau sa vorbesc mai multe", a spus Becali la Digisport.

Nemec, 32 de ani, a marcat de doua ori in 13 meciuri pentru Dinamo in acest sezon. Campionatul trecut a inscris de 11 ori in 28 de partide.