"CFR, daca nu ar fi avantajata de arbitri, nu ne-ar pune nicio problema!". Mihai Stoica acuza un "atac concentrat" impotriva Stelei

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, este invitat la Ora Exacta in Sport.

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

...despre prestatia lui Florinel Coman cu CFR: "Gigi spune ca il vinde cu 100 de milioane pe Coman. Normal ca cei care vin la meci au asteptari mari. Coman nu a avut o prestatie extraordinara, dar nici nu a fost slab. In prima repriza, Teixeira a fost cel mai bun om al nostru, pentru ca in rest am suferit. Trebuie sa recunoastem cu barbatie ca am suferit in prima repriza a meciului.

Daca echipa juca altfel in prima repriza, poate ca nici Coman nu mai era fluierat.

Coman nu a implinit nici 20 de ani. Asa cum nici Man si Vlad nu au implinit. Ei sunt inca jucatori foarte tineri".

...despre plecarea lui Nita: "Noi am primit o oferta de imprumut pentru Nita, iar el nu a vrut sa plece. Ulterior a venit o oferta de cumparare si Gigi a zis ca il lasa sa plece. I-am zis ca ne va fi greu, dar el a spus: <Il las pe baiat sa plece, ca nu mai prinde o oferta ca asta>".

...despre meciul cu CFR: "Golul CFR-ului a fost precedat de un fault al lui Muresan la Momcilovic, dar nu ii face procese de intentie lui Barsan. La final, eternul Dan Petrescu a vorbit de arbitraj. Eu nu am vazut un penalty mai clar decat cel la Tanase.

Noi suntem multumiti pentru ca, fara Alibec si Gnohere, cu erori de arbitraj impotriva noastra, am facut un meci bun. CFR a alergat numai in defensiva.

CFR, daca nu ar fi avantajata de arbitri, nu ne-ar pune nicio problema!

A fost greseala lui Marcel Barsan. Daca nu gresea Barsan, nu gresea nici Andrei Vlad".

Stelistii au in fata o saptamana de foc. Echipa lui Nicolae Dica se va duela joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV, cu Lazio. Duminica, acestia vor da piept cu Dinamo!

