"Acolo ar trebui sa se transfere MAN!" Dica a anuntat unde il vede pe noul star al Stelei

Urmarit de Chelsea, pustiul minune al stelistilor, Man e sfatuit de Dica sa mearga in Spania. "E acelasi pret pentru Real si Barca - 50 de milioane" - anunta Becali.

Man spune ca a facut cel mai bun meci al sau in Elvetia, unde stelistii au castigat cu 2-1. El asteapta sa faca pasul la nationala si apoi intr-un campionat tare din Europa.



"Din punctul meu de vedere l-as veda in Spania, e un jucator inteligent, un jucator tehnic. Cred ca in Spania daca va ajunge va face performanta" a spus Nicolae Dica.

Stelistii si-au pus manusi ca sa reziste diminetii friguroase de la Bucuresti. Alibec, Budescu si Nedelcu nu vor juca impotriva nou promovatei din Sf Gheorghe. Chiar daca bat, stelistii incheie turul pe 2, in spatele CFR-ului.