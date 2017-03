"A plecat si ne-a lasat cu fundul in balta" Becali dezvaluie de ce l-a dat in judecata pe Neubert

Napoli - Real Madrid, marti la ProTV de la 21:45

Thomas Neubert este regretat de stelisti. Fostul preparator fizic este in proces cu Steaua, dupa ce Becali i-a cerut 300.000 de euro despagubiri.

Neubert s-a plans intr-un interviu pentru Prosport ca a fost dat in judecata, insa Becali a explicat ca acesta a plecat de la echipa dupa ce primise marire de salariu si o prima de 200.000 de euro.

"Neubert a zis ca vrea inca 2000 in plus, sa ii dea 10.000 pe luna, plus clauza de 300.000 de euro, daca pleaca sau daca il vand eu. El a plecat dupa doua luni, l-am dat in judecata, ne-a lasat cu fundul in balta. El nu avea prima de Liga Campionilor, dar i-am dat 120.000 de euro, cu taxe 200.000, cadou de la mine. Si acum nu avem noi caracter, de ce, ca pleci tu cand vrei? Ce, suntem pe camp sa pleci cum vrei?", a declarat Becali la Sport.ro