A plecat de la maternitate DIRECT la antrenament. Hanca a devenit tata pentru prima oara

Dinamovistul Hanca a venit la antrenament direct de la maternitate. A devenit tata. Dinamo joaca in Cupa, la Craiova, marti, la PRO X.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

"Sunt fericit si implinit" - spune Hanca. Sotia lui i-a daruit primul copil.



"Am stat cu sotia mea sa nasca, sa vad copilul si acum am venit sa dau totul la antrenamnet", spune Hanca.



Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo, in Cupa, la Craiova, marti, de la ora 17, la Pro X.