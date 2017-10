"A avut oferta clara din Portugalia: 6-7 milioane de euro!" Sumudica, catre Gigi Becali: "Nu poti sa-ti bati joc de un astfel de fotbalist!"

Alibec a fost reprimit in lot dupa momentul de furie de la meciul cu Voluntari atunci cand a aruncat banderola si a lovit usa vestiarului dupa ce a fost schimbat.

Marius Sumudica, fostul sau antrenor de la Astra, are in continuare incredere in calitatile atacantului in varsta de 26 de ani si se bucura ca Dica a decis sa-l ierte.

Sumudica a precizat si ca Steaua a avut o oferta foarte mare din Portugalia pentru Denis Alibec, imediat dupa meciul Stelei cu Sporting din play-off-ul UEFA Champions League.

"A fost oferta clara din Portugalia. 6-7 milioane de euro, atunci cand au jucat cu Sporting. Arata-mi un jucator din Romania care se mai vinde pe mai mult de cinci milioane de euro. Eu i-am spus si lui Gigi, ca e un jucator vandabil. Nu poti sa-ti bati joc de un astfel de jucator. Alibec se poate vinde pe 7-8 milioane de euro", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.