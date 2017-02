SOC pentru Badr Hari! A fost condamnat dupa ce s-a batut in club! Cat va sta in spatele gratiilor

Badr Hari plateste pentru ca l-a lovit pe afaceristul Koen Everink in 2012!

Marocanul cu cetatenie olandeza va sta cel putin 6 luni la inchisoare. Condamnarea sa de doi ani se va reduce la jumatate de an daca Hari indelineste criteriile de eliberare conditionata.



Badr trebuie sa plateasca si 40 000 de euro daune catre familia lui Everink, a decis un tribunal din Amsterdam. Everink nu mai e in viata. A fost omorat in martie 2016 in propria sa casa.

Everink s-a ales cu traume in urma confruntarii cu Hari. Afaceristul s-a plans in mai multe randuri ca recuperarea decurge incet si ca glezna i-a fost serios afectata pe termen lung.

Hari si-a cerut scuze la cateva luni dupa incident: "Imi pare rau ca a trecut prin asa ceva. Ca sportiv, stiu ce mult trebuie sa fi suferit. Nu trebuia sa dau cu pumnul. Sper sa ne intalnim si sa putem sa ne dam mana".