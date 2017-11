VIDEO BRUTAL! "Esti un SOBOLAN!" McGregor a vrut sa-l RUPA cu bataia pe arbitru dupa meci! Romanul PASCU, victorie superba in aceeasi gala!

McGregor s-a suparat rau pe arbitrul Marc Goddard. Imediat dupa meciul lui Charlie Ward, McGregor a intrat in ring si s-a bucurat violent alaturi de prietenul sau. Apoi, s-a dus direct la arbitru si l-a luat la intrebari. Momentul petrecut in gala Bellator 187 de la Dublin a starnit mii de comentarii pe retelele de socializare. "Esti un sobolan", i-a strigat McGregor lui Goddard, in timp ce se indrepta furios catre marginea ringului.



I just spoke to one of the #Bellator187 media members who was cageside (and wanted to remain anonymous). He told me Conor McGregor shouted, "You're a rat" at Marc Goddard as the melee ensued.