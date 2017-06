Fiul de 17 ani al lui Zmarandescu a intrat in cusca cu un luptator de varsta tatalui sau si l-a facut KO. VIDEO

Mihai Zmarandescu, fiul de 17 ani al lui Catalin Zmarandescu, vrea sa-si faca un nume in MMA-ul din Anglia.

Zmarandescu Jr. a obtinut o noua victorie in MMA. Tanarul luptator l-a invins in aceasta saptamana, intr-o gala disputata in Anglia, pe John "Blackbeard" Oliver, un sportiv de varsta lui Catalin Zmarandescu.

Mihai Zmarandescu a afisat un look inedit. Acesta si-a vopsit parul roz inainte sa intre in cusca.