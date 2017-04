Barbatii lesina in fata ei :) Cea mai sexy kinetoterapeuta din cusca e romanca: "Baietii sunt bucurosi cand ma vad"

Luptatorii romani nu sunt asa de tristi cand iau pumni cu nemiluita. O fata le sare in ajutor la fiecare gala in cusca.

Paula e kinetoterapeut si e singura care intra in cusca sa le acorde primul ajutor luptatorilor.

"In maximum 40 de secunde eu trebuie sa fac sa fie totul perfect, sa-i ajut sa-si revina. Baietii chiar sunt bucurosi cand ma vad ca intru in cusca la ei, pentru ca au nevoie de ajutor", spune Paula Alexandra Badulet.

"Unii chiar isi cer iertare daca sunt recalcitranti, pentru ca in cusca e o adrenalina imensa", mai spune ea.

Paula va intra in cusca si in gala de la Brasov, care va fi in direct la Sport.ro, marti, pe 25 aprilie.

"Sandu Lungu, desi avea o rana micuta, a sangerat foarte mult, iar la alt meci, al lui Vranceanu, m-am murdarit de sange pana la umar", a mai povestit ea.